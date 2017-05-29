«كرات اللوتس».. على مائدة مريم سعود

هناء الحمادي (أبوظبي)

مع قدوم شهر رمضان الكريم، تزداد وتيرة المشاريع المنزلية، فالجميع يتسابق في تقديم الجميل والمميز لأفراد الأسرة، ويبقى «إنستغرام» الوسيلة التي تنتشر فيها الكثير من المشاريع المنوعة، من أدوات الضيافة إلى طريقة تقديم الأكلات والحلويات الشهية والمقبلات التي تساعد الموظفات أو ربات البيوت في اختصار الوقت والجهد، لكن مريم سعود اختارت طريقاً في إعداد الحلويات بطريقة مبتكرة وبأحجام الميني مع إضافة لمسات التزيين والتجميل، التي تشجع الكثير من الزبائن على الإقبال عليها خلال رمضان.

واختارت مريم لحسابها عبر «maksar.sweet»، وهو اسم تراثي يعني «زهبة العروس»، ولذلك وجدت هذا الاسم سهل الحفظ ومن تراث الإمارات، حيث تقول إنها تهوى عالم الطبخ ومنذ فتره طويلة وتتقن الكثير من الأنواع بنكهات ومذاقات مختلفة، حتى إن الكثير من أفراد الأسرة يجدون في تلك الأطباق نكهات شهية، مما دفع البعض منهم إلى تشجيعها على العمل التجاري من أجل الاستمرار في هذه الهواية، ورغم ما تصنعه بأناملها من حلويات يبقى الطبق المفضل، لدى الكثيرين «كرات اللوتس».

وتقول «الانطلاقة لعالم التجارة المنزلية بدأت تلك الحلويات تأتي بأحجام متوسطة إلى صغيرة، لكن يظل «رايس كريسبي وكرات اللوتس بالشعيرية» من الحلويات المفضلة، لأن الذي يتذوقه يشعر بنكهته الحلوة واللذيذة والهشة في آن».

وتؤكد أن طريقة الإعداد تبرز طريقتها في إعداد الحلويات، فمع إضافة بعض اللمسات والنكهات السرية التي تحتفظ بها استطاعات أن تصل بكل ما تبدعه أناملها إلى مختلف الأماكن، حيث فضلت أن تكون طريقة التقديم مختلفة عن بقية المشاريع الأخرى، لذلك وجدت إعداد سلة تضم لمسة جميلة من الورود الطبيعية مع تغليف كرات اللوتس بطريقة مميزة.

مريم سعود صاحبة «maksar.swee» اعتمدت في الترويج لمشروعها عبر «إنستغرام»، وبما أن الفتيات هم أكثر إقبالاً على مشاهدة الأطباق خاصة في رمضان وجدت نفسها تتميز في طريقة تقديم الطبق من حيث التزيين.