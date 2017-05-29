«علي الزيبق» مسلسل تراثي يقـــــــــاوم الظلم

سعيد ياسين (القاهرة)
«علي الزيبق».. من كلاسيكيات الدراما المصرية والعربية، ورغم عرضه خلال شهر رمضان قبل أكثر من 30 عاماً، فإن شخصياته لا تزال محفورة في وجدان الجمهور، ومنها «علي الزيبق»، و«زينب»، و«دليلة»، و«سنقر الكلبي»، و«لملوم»، وآخرين.
تناولت أحداثه قصة من التراث الشعبي المصري أثناء الحكم المملوكي، حول «حسن راس الغول» الذي كان قائداً للعيَّاق، وهي مجموعة من الفرسان، يجيدون الفروسية وفن الحيل والتنكر، وهدفهم إقامة العدل والقضاء على الظلم، ووصل إلى منصب قائد درك مصر، أي شرطتها أو بوليسها، وعمل على نشر العدل فيها والانتصار للفقراء والمظلومين، ما أغضب بعض رؤوس التجار والمسؤولين، فدبروا بقيادة «المقدم دليلة» مسؤولة الدرك بالشام ومصر والنائب «سنقر الكلبي» مؤامرة أدت لاغتياله، وفرت زوجته فاطمة مع صغيرها «علي» ووالدها وخادمهم «سالم» إلى الفيوم، بينما استبد «سنقر» في القاهرة بسبب ضعف الوالي، فيعزل القاضي العادل ويعين شيخ الكتاب «حلاوة المنافق» قاضياً للقضاة، ويقضي على ثورة «الريس غريب»، وتعود «فاطمة» وابنها إلى القاهرة بعد مشاكل بالفيوم، ويتعلم «علي» أصول الفروسية وفن الحيل والتنكر في السر، رغم اعتراض أمه حتى لا تخسره كما خسرت زوجها، ويقرر «علي» أن يصبح «الزيبق» بعد مقتل صديقه «لملوم» أمام عينيه، ويسرق من رؤوس الفساد ويعيد المال إلى الفقراء، ويتفنن في إهانة «سنقر الكلبي» وتعذيبه عبر استخدامه لحيل التنكر، وفي كل مرة يصبح «الزيبق» بطلاً في أعين الناس والجماهير، وتعرف والدته الأمر فتحاول في أثنائه بلا فائدة.
|
|
ولفت حمدي أحمد الأنظار إليه في شخصية «القاضي حلاوة» الذي كان أسوأ أشرار المسلسل، حيث كان يعمل لخدمة الاستبداد، ولعبه بأسلوب رائع، وجاء نموذجاً للشر، واعتبر كثيرون أن دور «حلاوة» رد الاعتبار له بعدما أدارت له السينما ظهرها ليفتح التلفزيون له أبوابه.