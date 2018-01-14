وفد كردي يبحث ببغداد مسألة إدارة المنافذ الحدودية

بغداد، أربيل (الاتحاد)

وصل وفد كردي برئاسة وزير داخلية إقليم كردستان العراق إلى بغداد أمس، لبحث الأزمة بين الحكومتين والقضايا الحدودية، ورفع الحظر الذي تفرضه السلطات الاتحادية على مطارات الإقليم منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وقال مسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني لـ«فرانس برس»، إن «وزير داخلية إقليم كردستان كريم سنجاري ترأس وفداً التقى بمسؤولين عراقيين في بغداد».

وتهدف هذه الزيارة التي تعد الأولى على مستوى وزاري منذ اندلاع الأزمة في أعقاب إجراء الإقليم استفتاء على الاستقلال في الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي، للتباحث مع المسؤولين العراقيين في شأن إدارة الحدود البرية مع إيران وتركيا، ورفع الحظر عن الرحلات الجوية الخارجية من مطاري أربيل والسليمانية في إقليم كردستان وإليهما. وقال المستشار القانوني لرئاسة برلمان كردستان لاوند جلال أغا: إن الحكومة الاتحادية العراقية تسير على الطريق الصحيح لحل المشاكل العالقة مع أربيل، مشيراً إلى أن إقليم كردستان توصل إلى شبه اتفاق مع بغداد لإدارة مشتركة للمعابر الحدودية.