«ثلاثية» لخيول رئيس الدولة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

حققت خيول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ثلاثية نادرة في السباق السابع لمضمار نادي أبوظبي للفروسية، الذي أقيم أمس الأول تحت الأضواء الكاشفة، والذي تألف من ستة أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، متضمنة كأس الوثبة المخصص لملاك الإسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، ووصل إجمالي الجوائز المالية للسباقات الستة إلى 540 ألف درهم.

وحقق المهر «محفوظ» الفوز الأول لخيول صاحب السمو رئيس الدولة، بإشراف ايريك ليمارتنيل وبقيادة تاج اوشي في الشوط الافتتاحي لمسافة 1400 متر على لقب سباق العجبان للمبتدئات البالغ إجمالي جوائزه المالية 80 ألف درهم.

وتمكن «محفوظ» البالغ من العمر 4 سنوات والمنحدر من نسل «تي اتش ريتشي» من انتزاع لقب الفوز متفوقاً بفارق 1.5 طول عن «ايه اف ماكرة»، فيما جاء ثالثاً «ايه اف مغوار» وكلاهما تعود ملكيته لخالد خليفة النابودة، وسجل البطل 1:32:89 دقيقة.

الثنائية في «الطويلة»