«سيلفي 3».. مرآة كوميدية تعكس قضايا المجتمع

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

ضمن سلسلة حكايا كوميدية لا تغيب عن الشاشات الرمضانية في كل عام، عود الكوميدي السعودي ناصر القصبي المشاهدين على خفة ظله في الشهر الكريم ليطل من خلال المسلسل الاجتماعي الكوميدي «سيلفي» في عمل يجمع نخبة من نجوم الكوميديا السعودية والخليجية، ويضيء بأسلوب نقدي ساخر على عدد من أبرز القضايا والمشاكل الاجتماعية الملحة. يعود ناصر القصبي من جديد هذا العام من خلال الجزء الثالث من «سيلفي 3»، على شاشة «أم بي سي» في رمضان، ليزرع البهجة في قلوب المشاهدين، ويرسم الابتسامات على وجوههم، من خلال مشاركة مزيج من نجوم الخليج المخضرمين والشباب، أبرزهم: يوسف الجراح، حبيب الحبيب، محمد الطويان، عبد الإله السناني، أسعد الزهراني، ريماس منصور، عبد الله عسيري، هيا الشعيبي، شيلاء سبت، عبير أحمد، بشير الغنيم، خالد سامي، عبد المحسن النمر.

وعن الجزء الجديد من «سيلفي»، أوضح القصبي أنه امتداد لمسيرة العمل منذ البدايات، حيث سيقدم في رمضان 2017 الكوميديا الجميلة كما تعود الجمهور، لكن بأسلوب خاص مختلف، لافتاً إلى أنه سيكون للعمل نكهة خاصة بعد تراكم نجاحات المسلسل في السنوات السابقة، موضحاً أن الجزء الجديد يشهد تعاوناً بين نخبة من ذوي الخبرة ومجموعة من جيل الشباب، لتلامس الحلقات بمحتواها الغني هموم مختلف الأجيال.

ويعتبر القصبي أن حلقات العمل تعتمد كوميديا الموقف الهادفة، وقد بذل جهوداً كبيرة في التنفيذ من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، كما حرص فريق العمل على التنويع في مواقع التصوير من أجل الخروج بأفضل نتيجة.

وقال: نأمل أن يُحقق العمل حضوراً متميّزاً خصوصاً أنه يدمج بين خبرات جيلين مختلفين من النجوم، يمثل الأول محمد الطويان ويوسف الجراح وعبد الإله السناني، ويضم الثاني حشداً من النجوم الشباب منهم حبيب الحبيب وأسعد الزهراني وريماس منصور.