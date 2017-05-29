بلقيس ملكة سبأ.. امرأة ذات فراسة وحكمة

محمد أحمد (القاهرة)

بلقيس بنت شراحيل.. ملكة حكمت اليمن في القرن العاشر قبل الميلاد، كانت هدايتها على يد نبي الله سليمان بن داود، الذي سخر الله له الريح والطير تسبح معه ووهب له ملكاً لم يكن لأحد من بعده، فيما كانت كافرة وقومها من أهل سبأ يسجدون للشمس.

قرأت على أشراف قومها رسالة سليمان التي ألقاها إليهم الهدهد الذي أحاط النبي بنبأ ملكة سبأ وعرف بفطرته أن السجود لا يكون إلا لله، وأنه من المستغرب أن تكون الملكة امرأة، قال تعالى: (... أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ * إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ * وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ)، «سورة النمل: الآيات 22 - 24».

وصفت بلقيس هذا الكتاب بأنه كريم، وهي لا زالت كافرة، وفيه أمر من سليمان لها وقومها أن يأتوه مسلمين، طرحت عليهم الرسالة وطلبت المشورة: (قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ)، «سورة النمل: الآية 32»، فعرضوا عليها قوتهم وعتادهم وفوضوا الأمر إليها لعلمهم بحكمتها وحسن سياستها: (قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ)، «سورة النمل: الآية 33».

أقنعت بلقيس قومها بنبذ الحرب، وترى استكشاف نوايا سليمان عن طريق إرسال هدية إليه، فإن كان ملكا رضي بالهدية وإن كان نبيا لم يرضه إلا التدين بدينه قالت: (وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ)، «سورة النمل: الآية 35».