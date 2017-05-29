كعب بن زهير.. أهداه الرسول بردته

سلوى محمد (القاهرة)

كعب بن زهير بن أبي سلمى «أبو المضرب» أحد أهم الشعراء المخضرمين، عاش زمن الجاهلية، ووقف في الجبهة المعادية للرسول وللمؤمنين به، وكان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهجا أخاه بجير ولامه على إسلامه، ما دفع الرسول إلى إهدار دمه.

من عائلة شعرية، أبوه زهير بن أبي سلمى، وأخوه بجير بن زهير، وحفيده العوام، وابنه عقبه، من الشعراء الأفذاذ، تلقن الشعر عن أبيه الذي حرص على تعلمه وحفظه جيداً مخافة أن يتسفّل ويأتي بالضعيف فيشوّه مجد الأسرة، فورث أباه في تنقيح وتثقيف وتجويد الشعر، وينظر في القصيدة عاماً كاملاً.

عاش على وثنيته حتى فتحت مكة، فدعاه أخوه أن يعلن إسلامه، ودعا الله أن يشرح صدره للإسلام، فكتب إليه إن كانت لك في نفسك حاجة، فطِر إلى رسول الله، فإنه لا يقتل أحداً جاءه تائباً، وإن أنت لم تفعل فانجُ إلى نجائك من الأرض فقال كعب:

أَلا أَبلِغا عَنَي بُجَيرًا رِسالَةً