«طائرة السيدات» يستعد لحلم «الخليجية» في الشارقة

أسامة أحمد (الشارقة)
أجرى منتخب السيدات لكرة الطائرة حصة تدريبية أمس بنادي سيدات الشارقة، ضمن برنامجه الموضوع لخوض تحدي الدورة الخامسة لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون، والتي تستضيفها العاصمة القطرية «الدوحة»، خلال الفترة من 7 إلى 17 مارس المقبل، حيث تقام منافسات الكرة الطائرة بصالة النادي العربي.
ويسعى «أبيض السيدات» للمحافظة على اللقب والذي حققه في النسخة الرابعة لدورة رياضة المرأة «مسقط 2015»، خصوصاً أن المنتخب ظل محتكراً ألقاب الطائرة النسائية الخليجية، ويطمح لتكرار المشهد في الدوحة في ظل الاهتمام الذي يجده من يوسف الملا رئيس الاتحاد والأعضاء واللجنة النسائية.
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واصلت: أتمنى أن تفتح الأندية قلبها للفرق النسائية في ظل الاهتمام الكبير الذي تجده المرأة من القيادة الرشيدة، حتى تحقق الطائرة النسائية الطموحات المطلوبة خلال الفترة المقبلة التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية وتقدير المسؤولية.
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