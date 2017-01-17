«طائرة السيدات» يستعد لحلم «الخليجية» في الشارقة

أسامة أحمد (الشارقة)

أجرى منتخب السيدات لكرة الطائرة حصة تدريبية أمس بنادي سيدات الشارقة، ضمن برنامجه الموضوع لخوض تحدي الدورة الخامسة لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون، والتي تستضيفها العاصمة القطرية «الدوحة»، خلال الفترة من 7 إلى 17 مارس المقبل، حيث تقام منافسات الكرة الطائرة بصالة النادي العربي.

ويسعى «أبيض السيدات» للمحافظة على اللقب والذي حققه في النسخة الرابعة لدورة رياضة المرأة «مسقط 2015»، خصوصاً أن المنتخب ظل محتكراً ألقاب الطائرة النسائية الخليجية، ويطمح لتكرار المشهد في الدوحة في ظل الاهتمام الذي يجده من يوسف الملا رئيس الاتحاد والأعضاء واللجنة النسائية.

وطالبت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عضو اتحاد الطائرة، رئيسة اللجنة النسائية، جهات الاختصاص بالتدخل من أجل إنقاذ الطائرة النسائية، متسائلة إلى متى أطرق أبواب المسؤولين؟! وقالت: وضع الطائرة النسائية ينذر بالخطر، ونتطلع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه حتى لا تختفى اللعبة من صالاتنا، في ظل توقف النشاط النسائي في بعض الأندية مما كان له المردود السلبي على الطائرة النسائية.

واصلت: أتمنى أن تفتح الأندية قلبها للفرق النسائية في ظل الاهتمام الكبير الذي تجده المرأة من القيادة الرشيدة، حتى تحقق الطائرة النسائية الطموحات المطلوبة خلال الفترة المقبلة التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية وتقدير المسؤولية.