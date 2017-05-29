«جهاد النكاح» مصطلح مختلق دخيل علينا

حسام محمد (القاهرة)
«جهاد النكاح» مصطلح غريب، انتشر في الفترة الأخيرة، وارتبط بالمناطق التي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية كوسيلة «جنسية» لاستقطاب الشباب إلى صفوف الجماعات المتشددة التي باتت تسيء للإسلام والمسلمين عامة، ولا تقتصر هذه المزاعم على الفترة الحالية، فهناك العديد من الدول كان يتم بها «جهاد النكاح» تحت غطاء الدين، وبدعوى أنه من «الجهاد»، فقد كان الأمر معروفاً لدى الكثير من المنتمين للجماعات التكفيرية والإرهابية في عدد من البلدان، حيث يبيح أعضاء تلك الجماعات للفتاة المسلمة أن تهب نفسها لأحد أعضاء الجماعة بهدف الترفيه عنه، وهو يقاتل أعداء الدين حسبما يزعمون.
يقول الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق عضو هيئة كبار العلماء: قال الله سبحانه وتعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)، «سورة الروم: الآية 21»، فالزواج له مُقدمات الخطبة، وحسن الاختيار، ومكونات من إنشاء الإرادة بين طرفي العقد، وهما «الزوج والزوجة»، وتسمية الصداق أو المهر، والشهود العدول والولي، كما أن له مُتممات من الزفاف والإعلان والوليمة، وله أهداف، وهي بناء أسرة يسودها السكينة والمودة والرحمة، أما ما يقوله الذين يريدون أن يقضوا الشهوات «البهيمية» تحت غطاء شرعي، ولم يَرد في تاريخ الإسلام أن هناك «مناكحة الجهاد»، فالتي تذهب إلى أي بلد ثم تعرض نفسها لمن يعاشرها، فهذا «زنا صريح»، ولا يُسمى زواجاً من قريب أو من بعيد.
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والنكاح له شروط لا تتغير أثناء الجهاد وخارجه، أما شروط ما يسمونه «جهاد النكاح»، فغير شرعية كالزواج من صغيرات وإجبار النساء وإرغامهن، وتحديد الزواج في وقت وانتقال المرأة من رجل إلى آخر، وكلها من الموبقات التي تقوم التنظيمات الإرهابية بتنفيذها، وتروج لها وتؤدي إلى تشويه الدين.