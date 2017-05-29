فاطمة المغني: زايد الخير علمنا فن العطاء لنغرسه في وجدان الأجيال المقبلة

أحمد النجار (دبي)

الخير يكمن في أبسط الأشياء، يبدأ من المرء، وينطلق من الأسرة لينتقل إلى المجتمع، فيملأه سروراً وسلاماً ليعم الرفاه والرخاء والإيجابية، تلك هي قناعة الإماراتية فاطمة المغني الملقبة بـ «عميد المتطوعين»، معتبرة أن مفهوم الخير هو أن تعطي من دون أن تنتظر أي مردود مادي أو معنوي مقابل عطائك، حيث لا ينبغي أن تستصغر حجم هذا العطاء في كل الأحوال.

وأضافت: العطاء والخير خياران متوازيان يسيران مع الإنسان في كل مكان وزمان، ويظلان يرسمان النور والحب والفرح في طريقه طوال مراحل حياته، لهذا يجب الاحتفاء بهما، وترسيخهما في وجدان الأجيال الجديدة ليكونا نبراساً لحياتنا، وشعاراً وطنياً لجوهر قيمنا الإماراتية.

ثلاثية إنسانية

سيرة حياة المتطوعة الإماراتية فاطمة المغني، حافلة بالكثير من المحطات والتحديات والمبادرات الخيري والإنسانية ، وبالعودة إلى بداياتها والمؤثرين في حياتها كناشطة ومتطوعة وفارسة عطاء، حيث قالت إن العطاء والخير والتطوع ثلاثية إنسانية شكلت شخصيتها منذ الطفولة.