غزة، رام الله (الاتحاد)

أعلنت حركتا حماس والجهاد أمس أنهما قررتا عدم المشاركة في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني الذي يعقد اليوم في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، مشيرتين إلى أنه لن يخرج بقرارات «ترقى إلى مستوى طموحات» الفلسطينيين في ظل الظروف الحالية.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران في بيان «الظروف التي يعقد المركزي في ظلها لن تمكنه من القيام بمراجعة سياسية شاملة ومسؤولة وستحول دون اتخاذ قرارات ترقى لمستوى طموحات شعبنا واستحقاقات المرحلة».

وأضاف «عليه، اتخذت الحركة قراراً بعدم المشاركة في اجتماع المجلس المركزي في رام الله»، وأكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد في فلسطين محمد الهندي رفض حركته المشاركة في الاجتماع.

وقال الهندي: «القرارات التي سيخرج بها الاجتماع لن تتجاوز السقف السياسي للسلطة الفلسطينية التي ما زالت ترى في المفاوضات واتفاق أوسلو كأنه جارٍ ومن ممارسات على الأرض مثل التنسيق الأمني كطريق».