الجزيرة يقتنص درع «الفجيرة المفتوحة للجودو»

الفجيرة (الاتحاد)

واصل فريق نادي الجزيرة سيطرته على منافسات الجودو على مستوى الدولة، بعد نجاحه في الفوز بلقب بطولة الفجيرة المفتوحة التي نظمها اتحاد المصارعة والجودو والكيك بوكسنج، بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية، بالصالة الرياضية بمنطقة مربح بالفجيرة تحت شعار «عام الخير»، التي أعلنها صاحب السمو رئيس الدولة مؤخراً.

وكان اتحاد المصارعة والجودو والكيك بوكسنج بتوجيهات من رئيسه محمد بن ثعلوب، قد رفع شعار عام الخير في جميع المنافسات التي ستقام هذا العام، دعماً لتلك المبادرة الإنسانية.

وجاء فوز الجزيرة بلقب البطولة، التي شهدت مشاركة قياسية من 422 لاعباً في جميع الفئات العمرية، بعد منافسة قوية مع كلباء والشارقة والوحدة، إلا أن خبرة لاعبي الجزيرة حسمت المواجهات الحاسمة لصالح فريق العاصمة، بحصول لاعبيه في منافسات الفئات العمرية المختلفة على 16 ميدالية، منها 7 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية و6 برونزية، وجاء في المركز الثاني نادي اتحاد كلباء برصيد 17 ميدالية، منها 5 ميداليات ذهبية و5 فضية و7 برونزية، وحل الشارقة ثالثاً برصيد 13 ميدالية مقسمة بواقع 3 ميداليات ذهبية و3 فضية و7 ميداليات برونزية، وجاء في المركز الرابع نادي الوحدة برصيد 8 ميداليات، منها ذهبيتان و3 ميداليات فضية و3 برونزية.

وكانت البطولة قد اشتملت على منافسات في الفئات العمرية من عمر 11 إلى 12 عاماً، في أوزان تحت 30 و40 و42 و46 و50 و55 و60 وفوق 60 كجم، وفاز بالمركز الأول لهذه الفئة نادي الجزيرة برصيد 4 ميداليات ذهبية وفضيتان وبرونزية واحدة، وحل ثانياً نادي الشارقة برصيد ذهبيتين وبرونزية، وثالثاً نادي كلباء بذهبية وفضية و3 برونزيات.

وفي فئة من 13 إلى 14 عاماً في أوزان تحت 38 و42 و46 و50 و55 و60 و73 وفوق 73كجم، فاز بالمركز الأول في هذه الفئة نادي الوحدة برصيد ميداليتين ذهبيتين وفضية و3 برونزيات، وحل ثانياً نادي كلباء برصيد ذهبيتين وفضية وبرونزية، والثالث نادي الفجيرة برصيد ذهبية وفضية و3 ميداليات برونزية.

وفي فئة 15 و16 و17 عاماً في أوزان تحت 55 و50 60 66 و81 و90 وفوق 90 كجم، فاز بالمركز الأول في هذه الفئة نادي كلباء برصيد ميداليتين ذهبيتين وفضيتين وبرونزية، وحل ثانياً نادي الجزيرة برصيد ذهبيتين وبرونزيتين، والثالث نادي الشارقة برصيد ذهبية و3 ميداليات برونزية.

وحضر فعاليات البطولة أحمد حمدان الزيودي نائب رئيس نادي الفجيرة للفنون القتالية ومديره التنفيذي، ومحمد جاسم الأمين العام المساعد في اتحاد المصارعة والجودو والكيك بوكسينج، وعدد من المهتمين برياضة الجودو وأولياء أمور اللاعبين الذين شاركوا في البطولة، وجاء تتويج الجزيرة بلقب درع البطولة لتصدره الترتيب العام.

من جانبه، أكد محمد بن ثعلوب رئيس اتحاد المصارعة والجودو والكيك بوكسينج، أن الاتحاد دائماً في مقدمة الصفوف ومن ضمن أوائل المساهمين والمشاركين في دعم المبادرات الوطنية، مشيراً إلى أن مثل تلك المساهمات تمثل جزءًا أصيلًا من دورنا وواجبنا كرياضيين وكمؤسسات رياضية تجاه المجتمع، مضيفاً: اتحاد المصارعة والجودو كان شريكاً رئيساً في العديد من المبادرات ذات الطابع الإنساني التي أطلقتها الدولة، ودورنا كمؤسسات رياضية يأتي مكملًا لدور المؤسسات الوطنية الأخرى في خدمة الوطن عبر تلك المبادرات، التي تعكس الوجه الحضاري لشعب الإمارات، وأكد رئيس اتحاد المصارعة والجودو، أن بطولة الفجيرة المفتوحة التي أقيمت لأول مرة في المنطقة الشرقية وبالتحديد في إمارة الفجيرة، بتنظيم وتحت إشراف اتحاد الجودو حملت شعار عام الخير، تنفيذاً للتوجيهات السامية الكل فيها فائز، وأن الاتحاد سيكشف عن العديد من المساهمات التي سيقوم بها في قادم الأيام تماشياً مع مبادرة عام الخير.