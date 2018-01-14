ألمانيا تواصل مشاركتها في مكافحة «داعش»



تاريخ النشر: الأحد 14 يناير 2018 برلين (د ب أ) رغم التقهقر العسكري لتنظيم داعش، تعتزم ألمانيا مواصلة مشاركتها في مكافحة التنظيم الإرهابي، وقالت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين خلال زيارتها جنود بلادها في قاعدة «الأزرق» الجوية بالأردن: «سيتعين علينا مواصلة مكافحة داعش»، مؤكدة ضرورة الحيلولة دون توطن «داعش» مجدداً في المناطق، التي تم استعادة السيطرة عليها، مضيفة أن الخلافة الافتراضية لم تُهزم بعد.وأضافت الوزيرة: «من الواضح من هذا المنطلق أن المهمة ستستمر، مهمة المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب ومهمة إحلال الاستقرار طويل المدى في المنطقة».