إطلاق مقاتلتين بريطانيتين بعد توغل طائرات روسية



تاريخ النشر: الأحد 28 مايو 2017 لندن (رويترز) أعلنت وزارة الدفاع البريطانية إطلاق مقاتلتين بريطانيتين من قاعدة لسلاح الجو الملكي في اسكتلندا أمس السبت بعد توغل طائرتين روسيتين. وقالت وزارة الدفاع في بيان: «انطلقت مقاتلتان من طراز تايفون من قاعدة لوسيماوث لسلاح الجو الملكي هذا الصباح (أمس) في إطار مهام الرد السريع بعد أن دخلت طائرتان روسيتان المجال الجوي البريطاني». وأضاف البيان «عادت المقاتلتان الآن بسلام إلى لوسيماوث». وكثيراً ما تطلق بريطانيا مقاتلات لاعتراض طائرات روسية قرب مجالها الجوي. واعترض حلف شمال الأطلسي طائرات روسية في السنوات الأخيرة وسط تصاعد التوتر بين الغرب وموسكو جراء أزمة أوكرانيا.