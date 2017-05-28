مقتل شخصين طعناً بأميركا عندما حاولا مساعدة امرأتين مسلمتين

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

تبحث الشرطة الأميركية عن شهود عيان بعد مقتل شخصين طعنا في قطار في بورتلاند في ولاية اوريجون الأميركية عندما حاولا مساعدة شابتين كانتا تتعرضان للمضايقة لأنهما مسلمتان. وقال بيت سيمبسون المتحدث باسم شرطة بورتلاند في مؤتمر صحفي أمس إن الشابتين اللتين كانت إحداهما ترتدي الحجاب، «غادرتا الموقع قبل حضور الشرطة» الجمعة، وهما قادرتان على تقديم أدلة رئيسية في القضية التي هزت المدينة الواقعة في شمال غرب الولايات المتحدة. وتعرفت الشرطة على المشتبه به أمس وقالت إنه يدعى جيرمي جوزف كريستيان (35 عاماً) وهو من سكان المدينة ومعروف عنه عنصريته وإيمانه بتفوق العرق الأبيض، بحسب الإعلام المحلي. واعتقل كريستيان بعد أن فر من مكان الحادث، في وقت متأخر من الجمعة، ويحتجز حالياً بانتظار محاكمته.

وقال سمبسون «كان المشتبه به في القطار، وكان يصرخ ويتفوه بأمور كثيرة وبكلمات تدل على خطاب كراهية». وأضاف أن «الناس اقتربوا منه وحاولوا ردعه .. لكنهم تعرضوا لهجوم عنيف من المشتبه به، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ثالث». وأعلنت وفاة أحد الرجلين في موقع الحادث، بينما توفي الآخر أثناء نقله إلى المستشفى. ويعاني شخص ثالث من إصابات غير خطيرة. وقالت الشرطة إنه لم يتضح ما إذا كان المشتبه به يعاني مشاكل عقلية.