مجموعة السبع تحض على «حوار شامل» في ليبيا

تاورمينا، إيطاليا (وكالات)

مارست دول جارة لليبيا أمس ضغوطاً على دول مجموعة السبع، خصوصاً فرنسا وبريطانيا، للمساعدة في إخماد النزاع في هذا البلد، والذي بدأ بالتمدد خارج الحدود الليبية. وفي ختام قمة المجموعة التي عقدت في إيطاليا، دعت الدول السبع في بيان إلى «حوار سياسي شامل ومصالحة وطنية» في ليبيا، من دون إعطاء أي تعهدات بمساعدة جماعية.

وشارك في القمة زعماء دول أفريقية مرتبطة بأزمة المهاجرين التي تطال أوروبا.

وقال رئيس النيجر محمدو ايسوفو الذي تقع بلاده إلى جنوب ليبيا، أمام القمة «الحرب ضد الإرهاب في شمال أفريقيا، تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لإخماد النيران الليبية».

وحض المجموعة والأمم المتحدة على «تسخير الوسائل الضرورية» لإنشاء قوة تدخل سريع ضد الإرهابيين في منطقة الساحل.