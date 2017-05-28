تفجير انتحاري يدمي «قوات النخبة» في أفغانستان

خوست، أفغانستان (وكالات)

قتل 13 شخصاً على الأقل بينهم مدنيون السبت في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة، استهدف على ما يبدو مجموعة مسلحة ممولة من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي ايه» في مدينة خوست شرق أفغانستان في أول أيام شهر رمضان.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم الذي يعتبر الأخير في سلسلة من الهجمات على القوات المدعومة من الغرب، فيما صعدت «طالبان» هجوم الربيع السنوي.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش «أدى تفجير انتحاري بسيارة مفخخة في ولاية خوست إلى مقتل 13 شخصاً وإصابة 6 آخرين بينهم طفلان».

وأضاف: «استهدفت محطة حافلات للنقل العام في التفجير. الضحايا كانوا في ملابس مدنية ومن الصعب التحقق من هوياتهم في هذه المرحلة».

غير أن قائد الشرطة المحلية فيض الله غيرت قال إن الضحايا مدنيون وأعضاء في مجموعة النخبة «قوات خوست الإقليمية» المعروف بأنها تتلقى تمويلا وتجهيزات من «سي آي إيه».