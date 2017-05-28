واشنطن (وكالات)

اعترف لبناني متهم بمحاولة استغلال صلاته بجماعة «حزب الله» في تنفيذ مخطط لغسل أموال مخدرات بالتهمة المنسوبة إليه أمام محكمة اتحادية في بروكلين - نيويورك. وقال الادعاء الأميركي، إن جوزيف أسمر (43 عاما)، وهو من بيروت، اعترف بالتهمة أمام قاضي المحكمة الجزئية الأميركية إريك فيتاليانو. وكان أسمر اعتقل في باريس في أكتوبر العام 2015، وتم ترحيله إلى الولايات المتحدة بعد 14 شهرا.

وقال آرون ألتمان محامي أسمر إن موكله «أقر بالمسؤولية عن أفعاله ويتوق لأن يواصل حياته..». وتم توجيه الاتهام إلى أسمر بعد نصب فخ للقبض عليه وعلى سيدة الأعمال اللبنانية، إيمان القبيسي، في عملية استمرت عامين التقيا خلالها بضابط من إدارة مكافحة المخدرات الأميركية تظاهر بأنه تاجر مخدرات.

وقال الادعاء إن أسمر زعم أنه محام وله صلات بمصارف في أوروبا والشرق الأوسط تمكنه من غسل الأموال، وأن في إمكانه استغلال صلاته بـ «حزب الله» لتأمين شحنات المخدرات.