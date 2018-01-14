المزاعم القطرية لن يعتد بها في الأمم المتحدة أو مجلس الأمن

أحمد مراد (القاهرة)

وصف خبراء مصريون، الشكوى التي قدمتها قطر إلى مجلس الأمن الدولي بشأن زعم انتهاك الإمارات مجالها الجوي، بـ «الكيدية»، مؤكدين أن هذه الشكوى لا تستند إلى أي دليل قوي، ولن يعتد بها سواء في الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي. وأوضح الخبراء أن الشكوى القطرية لا تخرج عن كونها جزءاً من المراوغة المفضوحة التي تلجأ إليها قطر حتى تتجاوز أزمتها الراهنة، مؤكدين أن قطر تلجأ بين الحين والآخر إلى استخدام «لهجة المظلومية» لتظهر نفسها في صورة المظلوم، حتى تكسب تعاطف الرأي العام العربي والعالمي، لاسيما بعدما كشفت إجراءات المقاطعة «الوجه القبيح» للنظام القطري وعلاقاته المريبة بالجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تعمل على نشر الفوضى والخراب في دول المنطقة العربية.

وكانت مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، علياء أحمد بن سيف آل ثاني، قد قدمت شكوى إلى مجلس الأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة ضد الإمارات، زعمت فيها أن طائرة حربية إماراتية اخترقت مجالها الجوي في شهر ديسمبر الماضي، وأتبعتها أمس بشكوى ثانية باختراق طائرة أخرى للأجواء القطرية أوائل يناير الجاري.

وأرسلت مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، ورئيس مجلس الأمن الدولي بشأن الاختراق.

وعلى الفور، رد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، على المزاعم والادعاءات القطرية، حيث كتب تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع «توتير» أكد فيها أن الشكوى القطرية بشأن انتهاك الإمارات مجالها الجوي غير صحيحة ومرتبكة. وقال معاليه: «الإمارات تعمل على الرد على الشكوى القطرية رسمياً بالأدلة والقرائن، وما نراه تصعيدياً وغير مبرر، ما كان يحدث تحت الطاولة أصبح مكشوفاً فوقها».