قرقاش: إيران غير مستعدة للجيرة الحقيقية



تاريخ النشر: الأحد 28 مايو 2017 أبوظبي (الاتحاد) اعتبر معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، مقالة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في صحيفة «نيويورك تايمز» تحريضاً ضد السعودية ودول الخليج العربي، لافتاً إلى أنه «أمر مقلق لكون الأخير يمثل الجناح الذي يدعي الاعتدال» في إيران. وأضاف معاليه في تغريدات على حسابه الخاص في موقع «تويتر»، أن «مقال ظريف يؤكد أن إيران غير مستعدة للجيرة الحقيقية... وفي ظل هذا الواقع لا بديل أمامنا إلا الوقوف متحدين حول السعودية وقيادتها». وتابع معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية بقوله: «يتجاهل ظريف أن التسلّح في المنطقة سببه الأول أقوال وأفعال إيران تجاه جيرانها، توجه يحتم علينا أن نحمي أمننا واستقرارنا مهما كان الثمن». وأضاف «يبرر ظريف للانقلاب الحوثي في اليمن، والفوضى التي تستهدف البحرين، وحرب إيران على الشعب السوري»، موضحاً أن «مغالطات ظريف المفرطة في المقال الذي أوردته نيويورك تايمز، تشمل مزاعم حمل إيران للواء الديمقراطية في المنطقة».