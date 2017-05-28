أسرى فلسطين يعلقون إضراباً عن الطعام استمر 41 يوماً

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير عيسى قراقع، ورئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، تعليق «الأسرى» إضرابهم المفتوح عن الطعام بعد التوصل لاتفاق بين مصلحة السجون الإسرائيلية ولجنة الإضراب بقيادة «الأسير» مروان البرغوثي، يقضي بتلبية مطالبهم الإنسانية.

وأضاف قراقع أن «الاتفاق جاء بعد مفاوضات استمرت نحو 20 ساعة مع القائد مروان البرغوثي وقيادة الإضراب في سجن عسقلان».

وقال فارس لـ «رويترز» «هناك بعض القضايا التي تم التوصل إلى اتفاق حولها، وقضايا أخرى تم الاتفاق على مواصلة النقاش حولها، ولكن ليس تحت وطأة الإضراب». وأضاف «إدارة السجن حرصت ألا يبدو أحد منتصراً من هذا الإضراب، وبالتالي ليس هناك الكثير من التفاصيل حول هذا الاتفاق».

وتابع قائلاً «من بعض القضايا التي تم الاتفاق عليها، موضوع الزيارتين، وتحسين ظروف السجن، وإلغاء المنع الأمني عن آلاف من الأهالي».