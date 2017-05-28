قوات «الوفاق» تسيطر على سجن «رموز القذافي»

عواصم (وكالات)

أكد خالد الشريف، عضو الجماعة الليبية المقاتلة، المشرف على سجن الهضبة في طرابلس، انسحاب قواته من السجن ومحيطه بعد حصار دام ساعات عدة من قبل قوات حكومة الوفاق. وقال الشريف في تصريح له عبر قناة مقربة منه بطرابلس، إن الحراسات نفذت أوامر الانسحاب حقناً للدماء بعد أن قصف مقر السجن مرات عدة، دون أن يكشف مصير نزلاء السجن من رموز نظام القذافي.

وحسب إعلان كتيبة ثوار طرابلس التابعة لوزارة داخلية الوفاق، فإن السيطرة تمت بالكامل على أجزاء السجن، بينما لم يعثر على النزلاء فيه، مؤكدةً أن خالد الشريف نقل السجناء في وقت سابق إلى مكان خارج طرابلس دون أن يحدده.

ويضم السجن عدداً من رموز نظام القذافي، أبرزهم نجله الساعدي، وآخر رئيس وزراء البغدادي المحمودي، وآخر رئيس للأمن الخارجي صهره عبدالله السنوسي، والعشرات غيرهم.

وتمكنت قوات حكومة الوفاق من صد هجوم مفاجئ، أمس الأول، لقوات حكومة الإنقاذ التابعة للمؤتمر الوطني والمؤلفة من عدد من كتائب مدينة مصراتة، حاولت السيطرة على مقارها السابقة في طرابلس.