غارات مصرية جديدة تدمر معقل الإرهابيين في ليبيا

القاهرة (وكالات)

واصلت القوات الجوية المصرية لليوم الثاني أمس، ضرباتها المكثفة على معاقل الإرهابيين في ليبيا، بالتنسيق التام مع الجانب الليبي.

وأعلنت وزارة الدفاع المصرية، «نجاح» الضربات الجوية التي وجهتها لـ «مناطق تمركز وتدريب العناصر الإرهابية» داخل الأراضي الليبية.

وأكد بيان على الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة على فيسبوك، أن «القوات الجوية نفذت عدداً من الضربات المركزة نهاراً وليلاً، استهدفت عدداً من العناصر الإرهابية داخل الأراضي الليبية بعد التنسيق والتدقيق الكامل للمعلومات كافة».

وتابع: «الضربة أسفرت عن تدمير كامل للأهداف المخططة التي شملت مناطق تمركز وتدريب العناصر الإرهابية التي شاركت في تخطيط وتنفيذ الحادث الإرهابي الغادر ضد الأقباط» الذي أوقع 29 قتيلاً في محافظة المنيا الجمعة. كما أضاف أن «القوات المشاركة في الضربة، عادت إلى أرض الوطن بعد تنفيذ مهامها بنجاح».