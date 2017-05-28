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والد الإرهابي قدم خدماته لمجلس شورى الدفاع عن بنغازي الممول من قطر

حادث مانشستر وعلاقته بمحور الدوحة وطرابلس
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تاريخ النشر: الأحد 28 مايو 2017

عواصم (وكالات)

رغم أن التحقيقات المتعلقة بالدائرة الأوسع المحيطة بالإرهابي سلمان رمضان عبيدي، منفذ الهجوم في مانشستر، لم تنته بعد، إلا أن وسائل الإعلام البريطانية والأميركية نشرت العديد من التقارير التي ترسم صورة أوسع مما تنشره الأجهزة البريطانية.

وقالت «سكاي نيوز» في تقرير لها إن ما نشرته صحيفة «التلجراف» وأيضاً «الجارديان»، إضافة إلى تحقيقات لمجلة «أفريكا إنتلجنس»، وقصص خبرية سابقة ووثائق بريطانية رسمية تابعة لوزارة الداخلية، أن هذا الجزء من مانشستر يحتضن الكثير من عناصر «الجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية» منذ سنوات طويلة، وأغلب هؤلاء كانوا قد عادوا إلى ليبيا في 2011 ليشكلوا تنظيمات وجماعات إرهابية، ومنهم عبد الباسط عزوز الذي تجاوز نشاطه الإرهابي ليبيا، لمحاولة تشكيل ما يسمى بـ «الجيش المصري الحر» لإخوان مصر، وذلك عقب إطاحتهم من السلطة.

ومن بين من عادوا أيضاً أنس الليبي، المتهم بتنفيذ عمليات إرهابية خارج ليبيا، والذي شكل ميليشيات لا تختلف عن تلك التي يقودها إسماعيل الصلابي داخل ليبيا.

وإسماعيل الصلابي، هو أخ القيادي الإخواني الليبي، المقيم في قطر، علي الصلابي، الذي يوصف بـ «قرضاوي ليبيا»، ويرعى جماعات وميليشيات ليبية.

أما الأخ الثالث لعلي وإسماعيل، وهو خالد الصلابي الذي يحمل الجنسية الأيرلندية، فقد افتتح قبل سنوات شركة مريبة تسمى «هدهد وورلدوايد يوروب» في جنوب مانشستر، تلك المنطقة التي ضمت أغلب هؤلاء الليبيين وغيرهم من «المتحولين للإسلام»، الذين ذهبوا للقتال في سوريا. ... المزيد
     
 