أميـر قطـر يهنئ روحانـي بالولايـة الثانيـة!

عواصم (وكالات)

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للرئيس الإيراني حسن روحاني، في اتصال هاتفي، على مواصلة التعاون بين دول الجوار في منطقة الخليج، فيما اعتبر أنه إعلان جديد من جانب الدوحة تتحدى فيه الموقف الخليجي والعربي والدولي.

وقال أمير قطر: إن «المفاوضات هي الطريق الوحيد لحل المشكلات في المنطقة». وقدم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التهاني بمناسبة فوز روحاني لولاية رئاسية ثانية في إيران وحلول شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن الدوحة وطهران تجمعهما علاقات وثيقة وتاريخية عريقة. وفيما دعا إلى مزيد من تعزيز العلاقات بين البلدين، كما أكد الشيخ تميم أن بلاده لا ترى أي مانع في مسار تعزيز العلاقات الثانية، مضيفاً أن الحوار والمفاوضات تشكل قطعا السبيل الوحيد لحل المشاكل، وأن عملية الوساطة التي تبنتها دولة الكويت بالنيابة عن دول الخليج العربية يجب أن تتواصل. من جهته، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، «نريد للعالم الإسلامي الذي عانى الانشقاقات، أن يخطو الخطوات نحو السلام والمؤاخاة، وعليه فإننا مستعدون للتفاوض وصولاً إلى الأهداف الحقيقية».