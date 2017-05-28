قطر دمية الإخوان وإيران

أبوظبي (الاتحاد)

في تحد جديد للموقف الخليجي والعربي والدولي، أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الدوحة وطهران تجمعهما علاقات وثيقة وتاريخية عريقة، ودعا إلى مزيد من تعزيز العلاقات بين البلدين.

وتعكس التصريحات التي يواصل أمير قطر الإدلاء بها بشأن علاقات بلاده القوية مع إيران، مدى النفوذ الذي يتمتع به الإخوان في قطر، حيث يقول الإخوان إن أدبياتهم تركز على فكرة الإسلام الشامل والتقارب بين مذاهبه، لكن الفكرة تتعدى ذلك، فما أظهرته التجارب والوقائع، خاصة في العلاقة المشبوهة التي ربطت جماعة الإخوان منذ نشأتها بنظام الملالي في إيران، يؤكد وجود ما هو أبعد من ذلك في أدبيات هذا التنظيم.

وتواصل وسائل الإعلام القطرية، خاصة قناة الجزيرة تخبطها. ففي الوقت الذي نفت فيه «الجزيرة» صحة تصريحات أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والتي هاجم فيها دول الخليج العربية وأعلن انحيازه لإيران، نشرت خبراً على موقعها، وعلى حسابها الرسمي على «تويتر»، تدعي فيه إقامة دعاوى ضد الإمارات والسعودية في بريطانيا لعلاقتهما بجرائم حرب في عدن. وإمعاناً في التخبط القطري، ودليلاً على فبركة الأخبار، حذفت قناة الجزيرة الخبر والتغريدة بعد دقائق من نشرهما.

الجزيرة القطرية تتخبط