إسرائيل تقصف حاجزاً لجيش الأسد في القنيطرة



تاريخ النشر: الأحد 28 مايو 2017 دمشق (د ب أ) قصفت طائرة إسرائيلية حاجزاً للقوات النظامية السورية على مدخل مدينة القنيطرة جنوب سوريا، ما أدى إلى مقتل 3 عناصر بينهم ضابط. وقال مصدر عسكري سوري، إن طائرة استطلاع إسرائيلية قصفت عند الساعة الواحدة ليل الجمعة -السبت، حاجز أبو شبطة عند مدخل مدينة البعث وسط القنيطرة من الجهة الجنوبية الشرقية، وهو حاجز مشترك بين القوات الحكومية و«حزب الله»، ما أسفر عن مقتل ضابط برتبة ملازم وجندي سوري وعنصر من الحزب اللبناني. وقالت مصادر محلية في مدينة القنيطرة : «سمع صوت انفجار قرب الشريط المحتل مع الجولان.. يعتقد أن الطائرة التي قصفت الحاجز تم إسقاطها». وتكررت الغارات والقصف الإسرائيلي على منطقة القنيطرة، حيث استهدفت غارة نهاية أبريل الماضي موقعاً للقوات الحكومية في المدينة.