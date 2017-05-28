الدول الـ7 مستعدة للعمل مع روسيا في الملف السوري



تاريخ النشر: الأحد 28 مايو 2017 تاورمينا (إيطاليا) (أ ف ب) أعربت مجموعة الدول «الـ7» أمس، في بيانها الختامي استعدادها للعمل مع روسيا الحليفة الأساسية لنظام الأسد، للتوصل إلى حل سياسي للنزاع السوري، في حال كانت موسكو «جاهزة لاستخدام نفوذها بشكل إيجابي» على حد قول البيان. وجاء في البيان الختامي لقمة مجموعة الدول السبع التي انعقدت في تاورمينا في جزيرة صقلية الإيطالية «نعتقد أن هناك فرصة لإنهاء هذه الأزمة المأسوية، ولن نألو جهداً لإنهاء هذا النزاع، مع التشديد على التمسك ب«العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة». وتابع بيان القمة «في حال كانت روسيا جاهزة لاستخدام نفوذها بشكل إيجابي، فسنكون مستعدين للعمل معها لحل النزاع عبر تسوية سياسية». وأضاف البيان «نحن مستعدون للمساهمة في إعادة الإعمار بعد إطلاق عملية انتقال سياسية ذات مصداقية».