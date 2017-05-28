التحالف يشيد بدور الكويت في مواجهة «داعش»



تاريخ النشر: الأحد 28 مايو 2017 لندن (وكالات) أكد المتحدث باسم التحالف الدولي ضد «داعش» العقيد ريان ديلون أمس، أن دولة الكويت شريك مهم للقضاء على التنظيم الإرهابي. وأشاد المسؤول في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية والتلفزيون الرسمي، بمساهمات الكويت، خاصة الإنسانية، إذ قدمت مؤخراً 75 طناً من المواد الغذائية الأساسية للنازحين من الموصل والسكان المقيمين فيها. وأكد ديلون أن عملية هزيمة «داعش» هي جهد دولي تبذله 71 دولة بما في ذلك أحدث الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إضافة إلى أثيوبيا وجيبوتي. وقال إن التحالف الدولي ملتزم سياسياً وعسكرياً بالكامل بتدمير العدو المشترك وسيستمر في النمو فيما يواصل التقدم للتغلب على «داعش» والسيطرة على أراضيه وتفكيك شبكاته.