حظر النقاب في الموصل منعاً لاستغلاله من الانتحاريين

بغداد (وكالات)

أصدر قائد شرطة نينوى العميد الركن واثق الحمداني أمس، توجيهات لأهالي مدينة الموصل منها منع ارتداء النقاب لدواع أمنية. وقال الحمداني في توجيهاته «يمنع ارتداء النقاب في الأسواق والدوائر لوجود مؤشرات على أن خلايا (داعشية) يرتدي عناصرها نقاب وزي النساء لاستهداف المدنيين».

وحذر الحمداني من إنارة المنازل من الخارج والأزقة والأفرع، وأمر بمنع التجول للدراجات النارية بعد الساعة 6 مساء مع الأمر بمحاسبة المخالف. وطالب الحمداني مواطني مدينة الموصل بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الاتصال بالأرقام المخصصة، كما أمر أصحاب محلات الموبايلات وتوابعها بعدم بيع شريحة الهواتف النقالة إلا بعد أخذ الوثائق والمعلومات الضرورية عن المشتري، وتنظيم سجلات بيع الشريحة وبخلاف ذلك يحاسب المقصر ويحال إلى المحاكم».