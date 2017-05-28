الأحزاب اليمنية تصر على القتال حتى سقوط الانقلاب



تاريخ النشر: الأحد 28 مايو 2017 عدن (الاتحاد) أكد عدد من الأحزاب والقوى السياسية في اليمن، مواصلة الجهود لهزيمة الانقلاب وتفعيل العمل لإنجاز مهام ومتطلبات استعادة الدولة بنائها بدعم ومساندة التحالف العربي. وأصدرت الأحزاب بيانا مشتركا أشادت فيه بالدور الحيوي والمهم الذي تقوم به دول التحالف العربي ووقوفها إلى جانب الشرعية من أجل استعادة الدولة وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن، خاصة منها القرار 2216، مؤكدة أهمية استمرار دور الأشقاء في التحالف العربي، في مقدمتهم السعودية والإمارات في التصدي والمجابهة للمد الإيراني الطامع والطامح للتوسع والاحتلال بفرض ولاية الفقيه على اليمن وانتشاره إلى بقية المنطقة. وأكدت أهمية مجابهة حملات التشويه والإساءة التي تهدف إلى التشهير بقيادة الشرعية والتقليل من دور دول التحالف العربي، وحشد الرأي العام وتوجيهه نحو استعادة الدولة وبسط سلطاتها وتفعيل دور مؤسساتها، وكذا فضح جرائم الانقلابيين وألاعيبهم والإشادة بالدور الإيجابي للتحالف العربي الذي شكل ولا يزال سداً منيعاً لإجهاض أحلام الانقلابيين وقضى على أوهامهم. وأعلنت الأحزاب إدانتها للمجازر التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق المدنيين الآمنين، والتي كان آخرها قبل أيام في تعز، ومحاولة اغتيال المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ في صنعاء.