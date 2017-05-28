الشرعية تتقدم في تعز.. والتحالف يدك مواقع الانقلابيين

صنعاء، عدن (الاتحاد)

كثفت مقاتلات التحالف العربي غاراتها على مواقع الميليشيات الانقلابية في محافظات يمنية عدة، وسط تقدم ميداني لقوات الجيش الوطني في جبهات قتالية عدة.

وتمكنت قوات الشرعية تحت غطاء جوي من التحالف من التوغل في الأطراف الشرقية لمحافظة تعز، وسط تمشيط لمنطقة «بيت العقاب» التي تم تحريرها أمس الأول. وأفاد مصدر عسكري «الاتحاد»، بأن قوات الجيش شنت هجمات على مواقع للميليشيات في محيط مدرسة «محمد علي عثمان» وسط غارات مكثفة على مواقع الانقلابيين في تبتي «الجعشة والسلال»، مضيفاً أن هناك عدداً من القتلى والجرحى سقطوا جراء تلك المعارك والقصف، وأن عدداً من الجثث التابعة للميليشيات لا تزال مرمية في مواقعها. وحسب المصدر العسكري، فإن الجيش والمقاومة شرعا في اقتحام البوابة الغربية للقصر الجمهوري في تعز، وأن معارك عنيفة بين الجانبين تشهدها أسوار القصر في محاولة من قبل الميليشيات لاستعادة السيطرة على المواقع التي خسرتها خلال الأيام الماضية.

وتمكنت قوات الشرعية من استعادة السيطرة على موقعين استراتيجيين بالقرب من مديرية أرحب شمال شرق العاصمة صنعاء. وأفاد مصدر عسكري أن الموقعين يقعان في السلسلة الجبلية الممتدة في محيط مطار صنعاء الدولي، وأن الجيش يواصل تقدمه إلى منطقة قطبين على مشارف مديرية أرحب.

وأشار المتحدث باسم الجيش العميد الركن عبده مجلي، أن قوات الشرعية مستمرة في التقدم والسيطرة على بقية المواقع، وذلك في إطار خطة استكمال تحرير صنعاء من سيطرة الميليشيات الانقلابية، مضيفاً أن دخول الجيش إلى منطقة أرحب سيكون مطار صنعاء تحت مرمى المدفعية إلى جانب وصول مداها إلى قصر الرئاسة وأيضاً مواقع حيوية أخرى. وأضاف مجلي أن دخول العاصمة صنعاء وتحريرها سيكون قريباً، وفق الخطة العسكرية التي تم وضعها مسبقاً. كما شهدت جنوب معسكر «السلان» جنوب مديرية المصلوب في محافظة الجوف، معارك بين قوات الشرعية والانقلابيين، وفق ما أفاد به المتحدث الرسمي باسم المقاومة الشعبية عبدالله الأشرف. وكثفت مقاتلات التحالف من غاراتها على مواقع الميليشيات الحوثية وحليفها المخلوع صالح في عدة محافظات يمنية، مستهدفةً مواقع وتمركزات في مديرية «باقم» في محافظة صعدة شمال البلاد. وشنت المقاتلات غارات على مواقع الميليشيات في مركز مديرية صرواح غرب محافظة مأرب، أسفرت عن تدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة لتلك الميليشيات، كما استهدفت غارات أخرى مواقعها في منطقة كهبوب شمال غرب لحج. إلى ذلك، استهدفت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية عشرات المصلين في أحد مساجد مديرية بيحان في محافظة شبوة، جنوب شرق البلاد. وأفاد مصدر محلي، أن الميليشيات قامت بإطلاق النار على أحد المساجد في المديرية بصورة عشوائية أثناء وجود عشرات المصلين، ما أسفر عن سقوط جريحين أحدهم طفل. وأشار المصدر إلى أن هذه الجريمة تضاف إلى الانتهاكات الكثيرة التي تمارسها الميليشيات في المديرية التي لا تزال تحت سيطرتهم، مضيفاً أن الميليشيات عقب إطلاق النار على المسجد شنت حملة اعتقالات في صفوف المصلين بتهمة دعم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

إتلاف 1500 لغم حوثي في ميدي

عدن (وكالات)

اتلفت قوات الجيش الوطني أمس الأول 1500 لغم أرضي زرعها الحوثيون في جبهة ميدي في محافظة حجة شمال غرب البلاد.

ونقل موقع «سبتمبر نت» التابع للجيش الوطني، نقلاً عن مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الخامسة القول، إن «الفرق الهندسية لنزع الألغام تعمل بشكل متواصل في الكشف عن الألغام التي زرعتها الميليشيا في المزارع والطرقات وفي أوساط القرى والمحلات التجارية والتي تشكل تهديداً لأمن وسلامة المواطنين بعد عودتهم إليها من النزوح». وأضاف أن «جريمة زراعة الألغام ارتبطت في اليمن بميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية التي نشرت عشرات الآلاف منها، واهمة بأنها ستعيق تقدم الجيش الوطني، الذي يتجاوزها كل يوم». وتابع «من زرعوا الألغام التي تعتبر محرمة لن يفلتوا من العقاب طال الزمن أو قصر».