الإمارات تواصل أعمالها التنموية والإغاثية في اليمن

عدن (الاتحاد، وام)

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تنفيذ أعمالها التنموية والإغاثية والإنسانية على الساحة اليمنية من خلال دعم القطاعات التعليمية والطبية في مختلف المحافظات، وذلك ضمن إطار مساعداتها الإنسانية الرامية لتعزيز جهود عملية إعادة الإعمار وتطبيع الحياة في المحافظات المحررة.

وقد اكتمل فعلاً تنفيذ عدد من المشاريع التنموية التي مولتها دولة الإمارات لدعم قطاع التعليم في محافظة لحج، وشملت إعادة تأهيل وترميم مبنى إدارة التربية والتعليم في الحوطة ومدرسة «النعج» في الحوطة ومدرسة «سامية مبروك» في منطقة صبر في مديرية تبن.

وأفاد مسؤول المشاريع في تربية لحج، المهندس هود محمد بغازي في تصريح لـ«الاتحاد»، أن المشاريع الثلاثة بشكل كامل ويجري الاستعداد لتسلمها خلال الأيام القادمة، مضيفاً أن هذه المشاريع تأتي ضمن منحة المساعدات التي خصصتها دولة الإمارات العربية عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتية لدعم القطاعات الأساسية وتعزيز عملية الإعمار في لحج عقب الأضرار التي لحقت بها جراء الحرب الأخيرة.

وأشار إلى أن استكمال هذه المشاريع جاء في وقت قياسي ضمن المساعي الرامية لإنعاش قطاع التعليم وتحسين البنية التحتية المتضررة والارتقاء بالعملية التربوية ومخرجاتها القادمة، مضيفاً أن الأشقاء في دولة الإمارات تبنوا مشاريع تنموية في قطاع التعليم خلال العام الماضي، وشملت تأهيل وصيانة عدد من المدارس.