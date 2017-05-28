موريتانيا.. «نعم للأسماك لا للحوم» في رمضان

نواكشوط (د ب أ)

بدأت السلطات الموريتانية أمس السبت، أول أيام رمضان، مبادرة توزيع الأسماك في مناطق نائية، مع تخفيض ملموس لأسعارها بهدف زيادة استهلاك الأسماك خلال شهر الصيام.

ويواجه تسويق الأسماك مشاكل في موريتانيا تتعلق باتجاه السكان إلى استهلاك اللحوم الحمراء، رغم الوفرة الكبيرة للأسماك.

ويبلغ طول شواطئ موريتانيا 780 كيلومتراً، وهي من أغنى الدول في العالم بالأسماك.

وأشرف وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد أشروقه على عملية توزيع الأسماك، وإرسالها إلى مناطق عديدة بمحافظات الداخل، حيث عاين مخازن الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك.

وقال مدير عام الشركة المختار ولد أحمد ولد بوسيف، إن الهدف من العملية ترغيب الموريتانيين في استهلاك الأسماك، وإدخالها في العادات الغذائية، خاصة في المناطق التي لا تستهلكها.

وأشار إلى افتتاح الشركة 53 نقطة توزيع في عموم منطقة نواكشوط، وسيتم قريباً تغطية مختلف عواصم الولايات مع العديد من النقاط الأخرى في المقاطعات، إضافة إلى نقاط البيع المتحركة.

وأضاف أن الشركة توزع يومياً حوالي 7 آلاف طن، وستتم مضاعفة هذه الكمية خلال شهر رمضان.

وتصدر موريتانيا سنوياً نحو مليوني طن من الأسماك إلى أسواق في أوروبا واليابان وروسيا والصين.