ليبيا : عدد المسجلين للانتخابات يتجاوز المليونين

طرابلس (د ب أ)

تقدّمت المفوضية الليبية العليا للانتخابات بالتهنئة لجميع الليبيين بعد كسر حاجز «مليوني ناخب» في سجلاتها الخاصة بالانتخابات المقررة إقامتها خلال هذا العام في ليبيا، ووصفت المفوضية هذا الرقم الذي تحقق بعد العاشرة من الليلة قبل الماضية بـ«المميّز»،

وقالت إنه جاء من خلال إصرار الليبيين على التسجيل وممارسة الحقوق السياسية بروح وطنية، وضمن الجهود التي تبذلها المفوضية. وفي مؤشر رأت أنه إيجابي أيضاً، قالت المفوضية في صفحتها على «فيسبوك»، إن معدل تسجيل النساء يتحرك بوتيرته نفسها الأسبوع الماضي، حيث وصلت نسبة مشاركتهن إلى 41 بالمئة من العدد الكلي للمسجلين. وأكدت المفوضية تواصل عملية التسجيل حتى 6 فبراير المقبل، فيما سيتم تدشين منظومة تسجيل الليبيين المُقيمين بالخارج في الأول من الشهر نفسه، وفق آلية تسجيل عبر «الإيميل» من خلال موقع إلكتروني مخصص لهذا الغرض.