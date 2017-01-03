120 صقراً ترسم لوحة اليوم الرابع في مهرجان ليوا

المنطقة الغربية (الاتحاد)

تتواصل المتعة والإثارة في منافسات مهرجان ليوا الرياضي «تل مرعب 2017»، والذي يدخل يومه السادس اليوم عبر مختلف التحديات والمنافسات المثيرة والمقامة من خلال المهرجان الذي يقام برعاية من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، وبتنظيم من نادي الغربية الرياضي.

واختتمت مساء أول من أمس «اليوم الرابع» منافسات أول أيام بطولة الصيد بالصقور، والتي تمكن من خلالها الصقران «الرئيسي» و«p7» لصاحبهما خلفان بطي القبيسي من حصد المركز الأول في فئة جير شاهين «جرناس»، جير تبع «جرناس» وفئة جير جرموشة «جرناس»، جير بيور «جرناس»، حيث تفوقت طيور القبيسي في حصد المراكز الأولى وباكتساح كبير لبقية المشاركين وكل ملاك الصقور الذين حضروا المنافسة.

وشهدت منافسات الصقور في يومها الأول إقبالًا كبيراً وصل إلى أكثر من 120 طيراً وزعت على فئات البطولة، التي أقيمت في أجواء مثالية ورائعة غلفها تحدٍ قوي بين المشاركين.

ونجح الصقر «الرئيسي» في الفوز بالمركز الأول في فئته بعد أن قطع مسافة 400 متر في زمن وقدره 18.7 ثانية عبر منافسة الصيد بالتلواح، في حين حل في المركز الثاني «سلسبيل» بعد أن حقق زمناً قدره 18,807 ثانية، وثالثاً «مشكور» بزمن وقدره 19,133 ثانية، وجميعها لنفس المالك خلفان بطي القبيسي، بينما قطع الصقر «p7» في فئته بزمن بلغ 19,598 ثانية محققاً المركز الأول، وحل ثانياً «مرقب» بزمن وقدره 20,013 ثانية، وثالثاً «منصور» بزمن وقدره 20,138 ثانية، وهي أيضاً للمالك خلفان بطي القبيسي.