منظمة المرأة من أجل «الأفغانية» تكرم الشهيد الكعبي في نيويورك

نيويورك (وام)

منحت منظمة المرأة من أجل المرأة الأفغانية «WAW» الشهيد جمعة محمد عبد الله الكعبي، سفير الدولة الراحل لدى أفغانستان، جائزة الإنجاز لعام 2017 تكريماً وتقديراً لدوره الإنساني البارز وإنجازاته في أفغانستان، وذلك خلال حفلها السنوي الذي أقامته في مدينة نيويورك بحضور عدد من السفراء وكباء الشخصيات، ومئات من أعضاء المجتمع الأفغاني في نيويورك.

وتسلمت لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، نيابة عن سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، جائزة الإنجاز المخصصة للشهيد الكعبي، والتي تعكس تقدير المنظمة لإنجازاته في أفغانستان باعتباره سفيراً للإنسانية.

وأكدت السفيرة نسيبة - في كلمتها عقب تسلمها الجائزة - أن السفير الراحل جمعة الكعبي كرس نفسه لخدمة السلام في أفغانستان، وعمل جاهداً لدعم المجتمعات المحلية في جميع أنحائها. وسلطت الضوء على نجاحه في تعزيز العلاقات الوثيقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأفغانستان اللتين يربطهما تاريخ وتقاليد وثقافة مشتركة، إضافة إلى دوره في بناء وتعزيز الثقة خلال فترة عمله في أفغانستان، من أجل توسيع نطاق المساهمات والإنجازات الإنسانية لدولة الإمارات في أفغانستان.

وشددت على أن التزام السفير الراحل العميق تجاه الشعب الأفغاني، سيتواصل في المستقبل، سواء عبر الدبلوماسيين الإماراتيين أو منظمات المجتمع المدني المهمة الأخرى التي لها تأثير كبير على حياة النساء والأسر في جميع أنحاء أفغانستان.