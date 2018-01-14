أنباء عن تعديل وزاري مرتقب في مصر

القاهرة (وكالات)

كشف مصدر حكومي مصري عن تعديل وزاري مرتقب يشمل عدداً من وزراء المجموعة الخدمية خلال ساعات، ونشرت وسائل إعلام مصرية أن التغيير سيشمل خروج 5 وزراء، مع استمرار الدكتور مصطفى مدبولي قائمًا بأعمال رئيس الوزراء، وتعيين وزير جديد لوزارة الإسكان.

من جانبه، قال مصدر برلماني، إن البرلمان سيجتمع بالفعل اليوم لمناقشة عدد من الملفات، وقد يكون من بينها التعديل الوزاري، الذي يتضمن بقاء الدكتور مصطفى مدبولي قائماً بعمل رئيس الوزراء، يذكر أن الدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزراء كان قد أجرى جراحة في ألمانيا منذ أسابيع، وعاد إلى القاهرة لقضاء فترة نقاهة، وتم تكليف الدكتور مصطفى مدبولي للقيام بعمل ومهام رئيس الوزراء.

الجدير بالذكر أن حكومة المهندس شريف إسماعيل تولت المسؤولية في سبتمبر 2015، عقب استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب في 12 سبتمبر، ليؤدى «إسماعيل» وحكومته اليمين الدستورية في 19 من الشهر نفسه.

وشهدت حكومة إسماعيل تعديلين محدودين، الأول في 23 مارس 2016، وشمل 11 حقيبة وزارية، هي: المالية، والسياحة، والآثار، والقوى العاملة، والموارد المائية والري، والعدل، والاستثمار، والتموين، والنقل، والطيران وقطاع الأعمال العام، وأقر البرلمان التعديل الثاني في جلسته العامة الثلاثاء 14 فبراير، وتضمن تعيين 4 نواب للوزراء، 3 منهم لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونائب لوزير التخطيط والمتابعة، بينما شملت قائمة الحقائب التي شهدت تغييراً وزارات: الزراعة والتموين والتنمية المحلية والاستثمار والتخطيط والتعليم والنقل والتعليم العالي.