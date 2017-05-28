الهند.. موقف ثابت في تأييد الفلسطينيين

د. ذِكْرُ الرحمن*

لطالما كانت الهند الدولة الداعمة التقليدية لفلسطين والفلسطينيين منذ ما قبل استقلالها عن بريطانيا. وكان «المهاتما غاندي» الذي يعد «أبا الهند»، على الرغم من الضغوط السياسية الكبيرة التي تعرض لها من أصدقائه اليهود منذ فترة النضال التي خاضها من مكان إقامته في دولة جنوب أفريقيا، لا يتوقف عن دعم الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وهو الذي أطلق تصريحه الشهير: «فلسطين للفلسطينيين، وفق نفس المفهوم الذي يؤكد أن إنجلترا للإنجليز وفرنسا للفرنسيين»، وبقيت هذه المقولة جزءاً لا يتجزأ من السياسة الهندية.

وكان للقضية الفلسطينية صداها القوي في جميع الدول التي كانت تكافح ضد القوى الاستعمارية الغربية، وكان الهنود ينظرون عادة إلى رئيس الوزراء الراحل «جواهر لال نهرو»، باعتباره الرجل الذي يقود طموحاتهم للتخلص من التركة الاستعمارية.

وعلى رغم أن الهند اعترفت بدولة إسرائيل عند تأسيسها، بعد أن اعترفت بها الأمم المتحدة ذاتها، وأصبحت عضواً في العديد من المنظمات الدولية، فإنها لم تحاول إقامة أي علاقات دبلوماسية مع تل أبيب خلال بضعة عقود.

وأدى النشاط المتزايد لحركات الاستقلال وتأسيس حركة دول عدم الانحياز إلى تمتين الروابط بين الهند والعالم العربي، وخاصة بسبب علاقة الصداقة القوية التي ربطت بين نهرو وجمال عبدالناصر، ومنذ ذلك الوقت زاد تعاطف الهند مع الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وحقهم في تأسيس دولتهم المستقلة. وأصبح الدعم المتواصل للفلسطينيين جزءاً من السياسة الخارجية للهند بغض النظر عن الحزب السياسي الذي يتسلم السلطة. وشهدت العلاقات الهندية الفلسطينية عهداً من الازدهار في عقدي السبعينيات والثمانينيات، عندما أصبحت أنديرا غاندي، ومن بعدها ابنها راجيف غاندي رئيسين لوزراء الهند.

وكثيراً ما كانت أنديرا غاندي تحظى بلقب «الأخت» من طرف الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وكانت في المقابل تعتبره «أخاً» لها. واعترفت الهند رسمياً بدولة فلسطين، عقب إعلان منظمة التحرير الفلسطينية عن تأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة العام 1988، فضلاً عن العلاقات القوية التي ربطت الهند بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني منذ العام 1974.