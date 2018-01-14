رئيس وزراء إثيوبيا يبدأ اليوم زيارة لمصر

القاهرة (موقع 24)

كشف دبلوماسي مصري مسؤول عن أن رئيس الوزراء الإثيوبي هيالي ماريام ديسالين سوف يبدأ زيارة لمصر اليوم الأحد، وذلك بعد تأجيلها شهراً نظراً لارتباطات خاصة بالمسؤول الإثيوبي، وأوضح الدبلوماسي المسؤول لموقع (24) الإخباري أن رئيس الوزراء الإثيوبي سوف يشارك في أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعدد من المسؤولين في البلدين.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإثيوبي ديسالين كلمة في مجلس النواب المصري، حسب جدول الزيارة المعلن مسبقاً، ويبحث مع الرئيس السيسي تطورات المفاوضات الخاصة بمسار سد النهضة الإثيوبي. وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري أجرى زيارة رسمية لإثيوبيا الشهر الماضي لبحث مفاوضات سد النهضة، واقترح مشاركة البنك الدولي في مفاوضات السد كطرف محايد.