اقرأ روحك.. في زهرة الجهنميّة

نوف الموسى (دبي)

الزهرة في الطبيعة تهديك الدهشة، وتثير فيك الفضول، وتقودك إلى النشوة، منها تتعلم كيفية السكون. فيها ينصهر المرئي، إلى لغة الحدس المروية. هل سألت نفسك يوماً: ما الحاجة الماسة لهذا التنوع الضخم من الزهور؟ لماذا آلاف الأشكال والتنوعات الخلاقة؟ لماذا لكل وردة مئة فرع، ولون، ورائحة؟ ما الفكرة من أن ينتج الكون هذا الإبداع العظيم، فكل زهرة تحمل شيفرة خاصة، لا تشبه زهرة أخرى من نفس فصيلتها، وأنت بقراءتك للزهرة، ستدرك حضورك الخاص، فلن ينظر إليها أحد، كما نظرت أنت، ولن يستوعب مداها مخلوق، كما استشعرتها ذاتك.

في وعيك أمام الزهرة، ستتغنى بروحك، ستفهم أن من عمق التفرد النوعي، هناك اتصال كوني، بينك وبين الزهرة، ستتلاشى مزاعم الانفصال الفكري، وستبني في خلجاتك أن التنوع إبداعٌ لافت، فهو يقوم على مبدأ النمو الضروري، للحظة الحيّه، وهو استثمارٌ نحو التطور.

في الزهرة ستقرأ روحك وذاتك، وهي تنتقل بين فضاءات عميقة من الاحتمالات، ويتناوب السؤال بينك وبين الزهرة: هل اخترتِ أن تكوني زهرة؟ هل اخترتِ لوناً فيروزياً، يقارب اللحن الرحباني في خلقه للموسيقى، أم أنكِ في الوعي العام، لستِ مثلي، فأنا بالعادة أختار، أختار أن أكون سعيداً أو غاضباً أو غنياً أو فقيراً، بل أقرر ما الذي أريد أن أكون عليه، من بعد أن أفهم عبركِ من أكون؟!

هنا.. بعض من قراءاتي البسيطة، لزهرة الجهنمية، التي زرعتها أمي أمام باب البيت، جلستُ بالقرب منها أكثر من مرة، وتجلى الحديث بيننا معاً: