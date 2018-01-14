رئيس وزراء إثيوبيا يبدأ اليوم زيارة لمصر

القاهرة (د ب أ)

أعلنت الحكومة المصرية، الليلة قبل الماضية، تمديد حظر التجوال في منطقة الشمال الشرقي من محافظة شمال سيناء ( شمال شرق)، وأوضح القرار الحكومي الذي نشرته الجريدة الرسمية أن فترة حظر التجوال تبدأ من الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي.. وبدأ العمل بالقرار اعتبارا من الواحدة صباح أمس وحتى انتهاء حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، وافق مجلس النواب المصري (البرلمان) على قرار رئاسي بتمديد حالة الطوارئ في عموم مصر لمدة ثلاثة أشهر بداية من 13 يناير الجاري، وتشهد مصر حالة طوارئ في عموم البلاد، منذ أبريل 2017 ، تم تمديدها 3 مرات، إثر وقوع هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، وأوقعا 45 قتيلاً على الأقل.

من جانب آخر، قضت محكمة مصرية أمس بالسجن المشدد 15 عاما لإمام مسجد في القضية المعروفة باسم « اقتحام قسم التبين»، ويتعلق الأمر بالمدعو أسامة أحمد السباعي السمري (47 عاما)، إمام وخطيب بالتبين الذي كان قد سلم نفسه للسلطات المصرية مما استدعى إعادة محاكمته. وكانت نيابة جنوب القاهرة أسندت للمحكوم عليه تهم «التجمهر والبلطجة، والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء».