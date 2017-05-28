تكريم منظمي معرض «كاستم شو» للسيارات

دبي (الاتحاد)

بحضور الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس نادي الإمارات موتوربلكس، الرئيس الفخري لشركة كاستم إيفينتس، أقامت الشركة حفلًا كبيرًا بنادي ضباط شرطة دبي لتكريم منظمين معرض كاستم شو الإمارات 2017، وكافة الجهات المعاونة التي شاركت في تنظيم ونجاح المعرض الدولي للسيارات المعدلة الذي أقيم بأرض المعارض بالعاصمة أبوظبي أوائل شهر أبريل الماضي.

حضر التكريم سعيد المرزوقي الرئيس التنفيذي للشركة، وناصر عبد اللطيف تقي نائب رئيس الشركة ومنظمون معرض السيارات في أبوظبي، وعدد من رموز رياضة السيارات والدراجات النارية والعاملين في مجال تزويد السيارات والمعارض.

وقدم سعيد المرزوقي الشكر إلى الشيخ مروان بن راشد المعلا على دعمه ورعايته المعرض، كما وجه الشكر إلى جميع من ساهم في تنظيم ونجاح معرض كاستم شو الإمارات ومعرض أبوظبي الدولي للسيارات.

وكشف المرزوقي عن زيادة عدد الزوار من 12 ألفاً في أول دورة إلى 29 ألفاً خلال الأيام الثلاثة في الدورة الأخيرة، مشيراً إلى أن مشاركة الشركات اليابانية ارتفع من 120 متراً مربعاً إلى 470 متراً مربعاً، وزادت الفعاليات من 15 إلى 19 فعالية، وارتفع عدد السيارات المشاركة من خارج الدولة إلى 80 سيارة من دول مجلس التعاون الخليجي، و14 سيارة من اليابان و10 سيارات من الولايات المتحدة.