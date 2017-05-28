نادال مرشح للقب العاشر في «رولان جاروس»

باريس (أ ف ب)

سيكون الإسباني رافاييل نادال مرشحاً للفوز بلقب بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، فيما يبدو باب الصراع مفتوحاً على مصراعيه عند السيدات في ظل غياب الأميركية سيرينا وليامز، المتوجة باللقب ثلاث مرات ووصيفة النسخة الماضية.

ويبدو نادال، المصنف رابعاً في رولان جاروس، على أتم الاستعداد لمحاولة استعادة اللقب الذي توج به للمرة الأخيرة عام 2014، وتعزيز رقمه القياسي في البطولة الفرنسية من خلال رفع عدد ألقابه فيها إلى عشرة، وتعويض خروجه من ربع نهائي 2015 على يد غريمه الصربي نوفاك ديوكوفيتش بطل 2016، وانتهاء مشواره عند الدور الثالث الموسم الماضي بسبب الإصابة.

وسبق للإسباني البالغ 30 عاماً أن وصل إلى الرقم 10 هذا الموسم في دورتين على الملاعب الترابية أيضاً، وذلك بتتويجه في مونتي كارلو للماسترز ثم برشلونة، كما أحرز لقب دورة مدريد للماسترز المقامة أيضاً على الملاعب الترابية للمرة الخامسة في مسيرته.

ويملك نادال سجلاً مذهلاً في رولان جاروس، التي حقق فيها 72 انتصاراً، مقابل هزيمتين فقط في الدور الرابع لنسخة 2009 على يد السويدي روبن سودرلينج، والدور ربع النهائي لنسخة 2015 على يد ديوكوفيتش، في حين أنه ودع نسخة 2016 من الدور الثالث دون أن يلعب مباراته مع مواطنه مارسيل جرانويرز.