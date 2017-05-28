محمد القايد يحقق أرقاماً عالمية بسويسرا

سويسرا (الاتحاد)

حقق بطلنا الأولمبي محمد القايد نتائج رائعة وأرقاما شخصية وعالمية جديدة خلال مشاركته، ضمن بعثة نادي الثقة للمعاقين في الملتقى الدولي يولندايوتسلر لألعاب القوى في مدينة أربون السويسرية، وذلك ضمن برامج استعدادات لاعبي نادي الثقة للمشاركة في البطولة العالم لألعاب القوى للمعاقين في لندن يوليو المقبل.

شهدت المنافسات تألق محمد القايد، الذي استطاع تحقيق رقم قياسي عالمي جديد في منافسات 800م عدو بالكراسي المتحركة بزمن قدره 1.37.84 ، محتلا المركز الأول، كما جاء القايد في المركز الثاني في منافسات 400 م خلف التونسي وليد كتيلة.

كما شارك فرسان الإرادة في بطولة سويسرا الدولية المفتوحة امس واليوم، حيث تأتي هذه المعسكر والبطولات لإعداد اللاعبين للاستحقاقات الدولية.

تضم بعثة الفريق في المعسكر الأوروبي بوعلام بوزار وعبيد الغربي مدرباً وعمران البقيش إدارياً والبطل الأولمبي محمد القايد والمخضرم بدر عباس ونجوم المستقبل سالم الشحي يحيى البلوشي وتوان ساجان مساعداً وراندي لوبينو أخصائي العلاج الطبيعي.

وفي اتصال تليفوني اطمأن الدكتور طارق سلطان بن خادم على أعضاء البعثة مثمناً النتائج الرائعة للاعبي النادي، مشيراً إلى أن إدارة النادي تدعم بكل قوة اللاعبين من خلال توفير الظروف الملائمة من إمكانات مادية وفنية ومعسكرات والمشاركة في بطولات دولية بهدف الاحتكاك بأفضل لاعبي العالم من أجل تحقيق الهدف المنشود والوقوف على منصات التتويج العالمية.

وأشاد أحمد سالم المظلوم المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين بالأداء الرائع لأبطال الثقة وخاصة البطل محمد القايد، مؤكداً أن المعسكر الأوروبي والمشاركة في البطولات الدولية يحقق الهدف وهو الارتقاء بمستوى اللاعبين الفني والبدني لأفضل المستويات في إطار استعدادات أبطال الثقة لتمثيل الدولة دوليا، مثمناً الدور الكبير للجهاز الفني والإداري والطبي للفريق.