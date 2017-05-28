المرأة الإماراتية نجحت سفيرة ووزيرة.. فلماذا الدهشة؟

أمين الدوبلي (أبوظبي)

أكدت هدى المطروشي، أول سيدة إماراتية تتولى منصب الأمين بالاتحادات الرياضية، أن بنت الإمارات قادرة على تولي كل المناصب والبروز فيها، بما في ذلك المناصب الرياضية المهمة، لأنها أثبتت كفاءتها وكانت محلاً للثقة عندما أتيحت لها الفرص في كل المرات السابقة، مشيرة إلى أن الطموح حق مشروع لكل إنسان، وأن طموح المرء لا يجب أن يتوقف عند نقطة بعينها، خصوصاً إذا كان مؤهلاً ومستعداً للقيام بمهامه على أكمل وجه، وأن بنت الإمارات التي نجحت في القيام بدور السفيرة والوزيرة لا يمكن أن تتعثر في مهمة الأمين العام لأحد الاتحادات الرياضية.

وعن شعورها لدى الاختيار للمرة الأولى كأمين عام باتحاد المبارزة، قالت: في البداية شعرت بالقلق لأنني وجدت نفسي أمام تجربة جديدة لم أخضها من قبل، ولم تخضها سيدة من قبلي كي تكون مرجعية بالنسبة لي، ولكني كنت حريصة على ألا يستمر القلق معي حتى لا أقلق الآخرين، خصوصاً من منحوني الثقة في الاتحاد، وأنا أعتبر تلك الخطوة جرأة كبيرة من المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد، عضو المكتب التنفيذي باللجنة الأوليمبية، ومن كل أعضاء مجلس الإدارة، وأعتبر تلك الثقة وساماً على صدري، ومجالاً للفخر لي بأن أكون أول امرأة تتبوأ هذا المنصب الذي اعتاد على تبوؤه الرجال، سواء في الداخل أو الخارج.

وتحدثت عن دور المرأة في اتحاد المبارزة والمكانة التي تحتلها ووجودها قائلة:«بنت الإمارات في اتحاد المبارزة وصلت إلى الآسيوية، ولدينا لاعبات حققن ميداليات على المستوى الآسيوي، ولاعبات فزن بميداليات على المستويات الخليجية والعربية برغم أن لعبتنا حديثة بالنسبة للكثير من البلدان العربية، التي سبقتنا بعشرات السنين، ولدينا في الاتحاد حكمات وإداريات ومدربات، وخطتنا الحالية تستهدف أن يكون لدينا بطلات على مستوى العالم، والمجال مفتوح للمرأة أن تتولى لجاناً بالاتحاد، وأن تتولى عضوية مجلس الإدارة، ولدينا خطة لتمكين المرأة في الاتحاد ومنحها ما تستحقه من حقوق بقدر اجتهادها، ولا فرق لدينا بين الرجل والمرأة».

وأضافت: سر جاذبية لعبة المبارزة للفتيات يكمن في كونها لعبة بسيطة، راقية، ولذلك يطلق عليها لعبة النبلاء، كما أن الاتحاد نجح في التواصل مع الأسر والعائلات وإقناعهم وتطمينهم عن بناتهم، ومن هنا فإن الأسرة مكونة من الأب والأم تدعم بناتها، أضف إلى ذلك أن زي اللاعبات في تلك الرياضة محتشم جداً، يتوافق مع تقاليدنا، وليس فيها احتكاكات أو إصابات، وأعتقد أن هذه كلها ساهمت في اختيار الأسر والعائلات لعبتنا كي تكون الرياضة المفضلة لبناتنا. وتابعت أن أهم أولويات وأهداف اتحاد المبارزة في تلك الدورة هو تحقيق الإنجازات على كل المستويات، وتوسيع قاعدة الممارسة، وتأهيل لاعبين ولاعبات للصف الثاني والثالث في المنتخبات الوطنية، وتقديم العديد من المبادرات والاستراتيجيات المؤثرة في المشهد الرياضي، خصوصاً أننا لدينا لجنة للسعادة في الاتحاد، وكان لدينا اجتماع عصف ذهني الأسبوع الماضي بالاتحاد، وخرجنا منه بـ 4 مبادرات جيدة منها ما يخص التدريب والمدربين ونشراً للعبة والترويج والاستثمار، ولكل مبادرة تم تكوين فريق عمل لتنفيذها.