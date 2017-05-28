«قوى النصر» بطل كأس رئيس الدولة

دبي (الاتحاد)

أهدى فريق النصر لألعاب القوى إنجاز الحصول على كأس صاحب السمو رئيس الدولة للعموم «الرجال» إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس نادي النصر، لدعم سموه المستمر، وإلى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة النادي.

وكان فريق ألعاب القوى بـ«العميد» فرض كامل سيطرته على منافسات بطولة كأس رئيس الدولة، والتي أقيمت على مدار يومي الجمعة والسبت الماضي، ليتوج بكأس البطولة الغالية بعدما احتل صدارة المنافسات بجدارة واستحقاق برصيد 223 نقطة وهو إنجاز غير مسبوق، فيما حل الأهلي في المركز الثاني برصيد 90 نقطة وجاء فريق حتا ثالثا برصيد 62 نقطة.

ولم يتوقف إنجاز النصر عند هذا الحد، بل جاء وصيفاً لبطولة الناشئين بعد أن حل ثانياً برصيد 92 نقطة، في حين شهدت البطولة تحطيم 10 أرقام للدولة، في حين كان الإنجاز الأكبر هو تأهل الواعد زايد السبع غريب الشامسي ناشئ نادي العين إلى بطولة العالم للناشئين في فئة (أ) في كينيا، بعدما سجل 13.43ثانية في مسابقة 110 متر حواجز، وهو ما أهله مباشرة لبطولة العالم.

وعلى صعيد منافسات باقي المراحل السنية، حصد العين كأس مرحلة الشباب محققاً 155 نقطة كما حصد أيضاً كأس مرحلة الأشبال برصيد 78 نقطة إلى جانب تميز عدد كبير من اللاعبين، في حين فاز فريق الأهلي بكأس بطولة الناشئين محققاً 134 نقطة، وتلاه فريق النصر برصيد 92 نقطة ثم فريق الوصل برصيد 75 نقطة.