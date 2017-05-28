«مبروكة» تخوض سباق «بري إيشا» في فرنسا اليوم

باريس (الاتحاد)

تعود خيول ياس لإدارة سباقات الخيل، المملوكة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ممثلة بالفرس القوية «مبروكة» والمهرة الواعدة «سارة»، مرة أخرى إلى ميادين الخيول العربية الأصيلة لخوض التحدي في مضمار داكس في فرنسا اليوم.

وتدخل المهرة الواعدة «سارة» في تحدٍ جديد في سباق بري إيشا، المخصص للخيول في سن أربع سنوات فما فوق البالغ لمسافة 2300 متر وهو السباق الذي تبلغ جوائزه المالية 12 ألف يورو،وتشرف عليها إليزابيث بيرنارد بقيادة دلفين سانتياغو.

وكانت «سارة» البالغة من العمر أربع سنوات، والمنحدرة من نسل «كوازار» والفرس «دريدا»، قد خاضت أربعة سباقات في تاريخها، حققت خلالهما الفوز مرة والمركز الثالث مرتين.

أما الفرس القوية «مبروكة»، بإشراف المدرب دي غويلمين، وقيادة ألكساندر جافلان، فتخوض غمار سباق بري داماس للفئة الثانية لمسافة 1400 متر البالغ إجمالي جوائزه المالية 20 ألف يورو.