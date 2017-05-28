اعتماد بطولة «حكومة أبوظبي لكرة القدم» في أجندة «نادي الضباط»

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة نادي ضباط القوات المسلحة الرياضية المفتوحة بنسختها الـ 21، ضم بطولة حكومة أبوظبي الرمضانية لكرة القدم لأجندة الأولمبياد الرياضي، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، خلال الفترة من 31 مايو إلى 14 يونيو المقبل، وذلك بتنظيم نادي ضباط القوات المسلحة، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي.

جاء انضمام البطولة الحكومية الرمضانية لخماسيات كرة القدم بنسختها الرابعة، بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي الذي ينظم البطولة على مدار السنوات الثلاث الماضية، في خطوة مهمة تعكس حرص القائمين عليها، لتنظيمها في ملتقى رياضي مميز بأهداف رفع المستوى الثقافي بأهمية الرياضة، وجعلها نمط الحياة لعموم فئات المجتمع، والعمل على تحقيق التواصل والتفاعل في المشاركات الرياضية، وتعزيز العلاقات والشراكات وتبادل الخبرات والأفكار بين الكوادر الوظيفية لمنتسبي الجهات الحكومية المشاركة.

يشارك في البطولة 24 فريقاً موزعين على 4 مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى فرق: (أدنوك، دائرة المالية، ديوان ولي العهد، هيئة السياحة والثقافة، شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر)، وتضم المجموعة الثانية: (شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية المحدودة «أدكو»، دائرة الشؤون البلدية والنقل، هيئة الإمارات للهوية، اتحاد التعليم العالي، مركز خدمات المزارعين، مؤسسة الإمارات للطاقة النووية)، فيما تضم المجموعة الثالثة (بلدية منطقة الظفرة، أبوظبي للإعلام، أكاديمية ربدان، شركة دولفين للطاقة، الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، شركة موانئ أبوظبي)، وتضم المجموعة الرابعة فرق: (صناعات، مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، مركز الأنظمة الإلكترونية والمعلومات، بلدية مدينة أبوظبي، الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية).

واعتمدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة انطلاق البطولة بعد غدٍ الثلاثاء، على ملعبين في صالة المقطع والخيمة بنادي الضباط، كما تعقد اللجنة المنظمة اليوم بمقر نادي الضباط اجتماعاً تنسيقياً مشتركاً مع ممثلي الفرق المشاركة، وبإشراف لجنة الحكام المعتمدة في البطولة لعرض اللوائح التحكيمية والفنية المعتمدة في البطولة.