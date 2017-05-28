المكتب التنفيذي وطيران الاتحاد يقصان شريط الافتتاح

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، تنطلق مساء اليوم بطولة سمو الشيخ منصور بن زايد لكرة القدم الرمضانية بملعب القبة الرياضية بفندق قصر الإمارات، وتمتد من اليوم إلى 13 يونيو المقبل، على ملعب القبة الرياضية في فندق قصر الإمارات، وتأتي البطولة بتنظيم اللجنة الرياضية في وزارة شؤون الرئاسة وبرعاية تسويقية من طيران الاتحاد.

ويقص شريط افتتاح النسخة السادسة بمواجهة قوية تجمع فريقي المكتب التنفيذي وفريق طيران الاتحاد، ويسعى الفريقان إلى حصد النقاط الثلاثة في بداية المشوار، وتجهيز عناصره بالشكل المطلوب من خلال التدريبات المكثفة بقيادة الأجهزة الفنية التي وضعت اللمسات الأخيرة لخوض المباراة الكبيرة، فيما تجمع المواجهة الثانية فريق مركز خدمات المزارعين بفريق إدارة شؤون المواطنين، وتستمر المنافسة في اليوم الثاني بلقاءات فرق المجموعة الثانية، وتجمع المباراة الأولى بين مكتب الأمين العام ومدارس الإمارات الوطنية، فيما يلتقي في الثانية فريق دائرة القضاء بفريق فندق قصر الإمارات.

وتقام المباريات بإشراف حكام دوليين معتمدين من اتحاد كرة القدم، وتخضع البطولة لقواعد ولائحة تنظيمية وبإشراف لجنة فنية متخصصة، ورصدت وزارة شؤون الرئاسة جوائز مالية وتقديرية ثمينة للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، وأفضل لاعب وأفضل هداف وأفضل حارس في البطولة.

وهنأ راشد العامري، وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، رئيس اللجنة الرياضية، القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مثمناً الدور الريادي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ودعم سموه غير المحدود في دعم الرياضة والرياضيين في مختلف المجالات، ورعايته الكريمة لشريحة الشباب والرياضة، وتوجيهات سموه الدائمة بتوفير كل الإمكانيات وعوامل النجاح للتجمعات الرمضانية الكروية الهادفة، التي تقام بمشاركة واسعة من منتسبي الجهات الحكومية.

وأكد العامري أهمية بطولة كأس منصور بن زايد وتنظيمها في شهر رمضان المبارك للمرة السادسة على التوالي، ودورها المهم في دعم النشاط الرياضي للوزارة، وتنمية التواصل والتقارب وتوطيد الأواصر بين الموظفين المشاركين، وتشجيع الممارسات الرياضية الإيجابية في المجتمع، مشيراً إلى أن انضمام فريقي المكتب التنفيذي، والمجلس الأعلى للأمن الوطني، للمنافسة على لقب البطولة، يعد إضافة فنية كبيرة لهذا المحفل الرياضي الرائع.

ودعا جميع الفرق المشاركة في منافسات البطولة إلى تقديم التنافس الحضاري والالتزام بالروح الرياضية، مؤكداً حرص اللجنة الرياضية في الوزارة على أن تكون البطولة بأبهى صورها من النواحي الفنية والتنظيمية، تماشياً مع الرعاية الكريمة واسم البطولة الغالي على قلوب الجميع.

وكانت القرعة التي جرت قبل أسبوع في وزارة شؤون الرئاسة من قبل اللجنة المنظمة، بحضور ممثلي الفرق المشاركة، أسفرت عن تقسيم الفرق العشرة المشاركة إلى مجموعتين، ضمت الأولى فرق (المكتب التنفيذي، طيران الاتحاد، مركز خدمات المزارعين بأبوظبي، إدارة شؤون المواطنين، والمجلس الأعلى للأمن الوطني، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق ( مكتب الأمين العام، مدارس الإمارات الوطنية، دائرة القضاء، فندق قصر الإمارات، جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.